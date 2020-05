Drietal opgepakt voor drugshandel

Publicatie: ma 04 mei 2020 11.42 uur

BUITENPOST - Drie inwoners van de gemeente Achtkarspelen zijn in april door de politie aangehouden voor de handel in harddrugs. Het gaat om een 16-jarige, 19-jarige en 31-jarige man.

Bij de verdachten van 16 en 31 jaar zijn kleine hoeveelheden hard- en softdrugs in beslag genomen. Bij de verdachte van 19 jaar is 3,8 liter GHB, 495,4 gram speed, LSD en Ketamine aangetroffen en in beslag genomen. De 19-jarige verdachte zit nog vast en het onderzoek is nog in volle gang. De politie laat weten dat meerdere aanhoudingen niet worden uitgesloten.