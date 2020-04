Straten in Kollum versierd voor FryslÃ¢n fan Boppen

Straten in Kollum versierd voor Fryslân fan Boppen

Publicatie: do 23 april 2020 21.48 uur

KOLLUM - In vele straten in Kollum zijn de kinderen en ook volwassen druk bezig geweest met stoepkrijt, spandoeken en vlagjes. Zo werden de straten mooi versierd. Dit in afwachting van de drones van ‘Fryslân fan Boppen’ die vrijdagmorgen boven Kollum zullen vliegen. Met ‘Fryslan fan Boppen’ willen de Friese burgemeesters iets terug doen omdat iedereen zich goed aan de afspraken houdt om verder verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Mensen kunnen vanuit de eigen tuin of het balkon zwaaien naar de drone.

Vrijdag gaan de drones door het noordoosten van de provincie. De droneteams komen vrijdag in de gemeenten Achtkarspelen, Dantumadiel en Noardeast-Fryslân.

Tussen 9.00 uur en 12.30 uur zal de drone vliegen in deze volgorde: Kollum, Buitenpost, Veenklooster, Kollumerzwaag, De Westereen, Broeksterwâld. De beelden zijn een dag later te zien op websites van Omrop Fryslan en de LC.

Het project is een initiatief van de Friese burgemeesters en Fryslân fan Boppen, LF2028, Omrop Fryslan en Leeuwarder Courant.

FOTONIEUWS