Man ernstig gewond tijdens afval verbranden

Publicatie: di 31 maart 2020 21.07 uur

TWIJZEL - Bij een woning aan de Egypte in Twijzel is dinsdagavond een man ernstig gewond geraakt toen hij afval aan het verbranden was. De man raakte door onbekende oorzaak in brand.

Een ambulance, meerdere politievoertuigen en de brandweer van Buitenpost kwamen met spoed ter plaatse. De brandweer heeft de brand geblust. De man is ter plaatse direct door het ambulancepersoneel behandeld, waarna hij met spoed is overgebracht naar het Martini Ziekenhuis in Groningen.

Bij Burum is de ambulance gestopt zodat een traumahelikopter uit Eelde het ambulancepersoneel kon ondersteunen. De ambulance is daarna met de trauma-arts weer met spoed vertrokken naar het Martini Ziekenhuis in Groningen.

FOTONIEUWS