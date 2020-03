Intelligente lockdown blijft tot 28 april

Publicatie: di 31 maart 2020 19.09 uur

LEEUWARDEN - De huidige 'intelligente lockdown' in Nederland blijft in stand. Dat maakte minister-president Mark Rutte dinsdagavond bekend. De scholen blijven tot en met de mei-vakantie gesloten. Een week voor 28 april wordt opnieuw een besluit genomen over 'na 28 april'.

Mark Rutte herhaalde tijdens de persconferentie alle maatregelen die eerder al waren genomen. "Het devies is en blijft, blijf zoveel mogelijk binnen." Rutte zei dit ook in de context vanwege Pasen. "We moeten dit virus onder controle krijgen, daarom houd vol." Rutte weet dat er nog veel gevraagd wordt van iedereen in de komende tijd. Hij besloot met de woorden: "Alleen samen krijgen we het coronavirus onder controle."

Minister Hugo de Jonge liet daarna weten dat de druk op de ziekenhuizen toeneemt. Er moeten tot zo'n 2400 intensive-care bedden geregeld worden in korte tijd. Ook op andere plekken in de zorg wordt hard gewerkt. "Als je ziet wat voor krachtsinspanning men levert om dat voor elkaar te krijgen, dat is echt indrukkend."

Er zijn nog wel zorgen over de goede beschermingsmiddelen voor de zorgmedewerkers. Vanaf maandag 6 april wordt daarom ook gestart met het testen van zorgpersoneel buiten de ziekenhuizen. Dit is van belang omdat zij direct omgaan met kwetsbare mensen. De mogelijkheid om te testen wordt de komende tijd uitgebreid met vier, van 4000 naar 17.500 testen. Er wordt getest op besmettingen en er wordt z.s.m. gestart met het testen onder de bevolking om te zien wie corona hebben gehad.

Rutte benoemde dat er lichtpuntjes zijn maar dat dat nog heel minimaal is. "De hele maand april hebben we nodig" zo liet hij weten op vragen van journalisten. Op dit moment is nog niets zeker hoe het na 28 april komt. Het goede nieuws is volgens Rutte dat we geen extra maatregelen hoeven te nemen. "We moeten ons wel aan de afspraken houden." Rutte benadrukte dat er deze dinsdag 175 mensen zijn komen te overlijden aan het Covid-19 virus.

Kijk op de site van de Rijksoverheid voor meer informatie.