Zeven aanhoudingen in harddrugs-onderzoek

Publicatie: ma 02 maart 2020 17.06 uur

NOARDBURGUM - In een onderzoek naar internationale drugshandel en witwassen hebben de politie en Openbaar Ministerie maandag zeven personen aangehouden. Enkele verdachten zijn lid van zogenaamde Outlaw Motorcyclegangs. Het gaat om een lid van de Hells Angels Harlingen, een lid van de Hells Angels Finland en een lid van de Red Devils in Leeuwarden.

De aanhoudingen volgden nadat een partij harddrugs door de politie werd onderschept. De lading drugs was onderweg naar Finland en werd voor de grens met Duitsland onderschept. Het gaat om ongeveer 100 kilogram amfetamine met een geschatte straatwaarde (in Finland) van 700.000 euro.

Bij een woning aan de Veldmansweg in Noardburgum werd maandag een huiszoeking verricht. Aan de Prellewei in Westergeest deed de politie ondezoek bij woonboten en twee auto's. Ook in Leeuwarden, Harlingen en Finland werden doorzoekingen gedaan.

Sommige verdachten werden door het AT van de politie aangehouden. Ze zijn ingesloten voor nader onderzoek en zitten momenteel in beperkingen. Deze personen worden verdacht van internationale handel in harddrugs, witwassen en deelname aan een criminele organisatie. Zo'n 170 politiemedewerkers en personeel van Defensie worden bij de actie ingezet.

Over het onderzoek

De aanhoudingen zijn het resultaat van een langlopend onderzoek door de regionale recherche en het Openbaar Ministerie in Noord-Nederland. Het onderzoek heeft zicht gegeven op handel in amfetamine vanuit Friesland naar Finland. De recherche verwacht nog meer personen aan te houden.

