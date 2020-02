Bestuurder heeft wit poeder onder de neus

Publicatie: wo 26 februari 2020 14.15 uur

LEEUWARDEN - Hij was er wel, maar op het ‘moment suprème’ was hij spoorloos verdwenen: een Westereender (49) die zich woensdag bij de politierechter moest verantwoorden omdat hij met drugs op achter het stuur had gezeten, had zich ‘s ochtends netjes bij de balie van de Leeuwarder rechtbank gemeld. Maar toen de bode de zaak uitriep, was de Westereender in geen velden of wegen te bekennen.

Ritalin

De rechter wachtte nog een poosje, maar de verdachte liet zijn gezicht niet meer zien. De zaak werd uiteindelijk zonder hem behandeld. De man was op 4 juli vorig jaar tegen de lamp gelopen. Een drugstest wees uit dat hij speed had gebruikt voor hij in de auto was gestapt. Hij had eigenlijk sowieso niet mogen rijden, hij heeft helemaal geen rijbewijs. Hij had wel een brief naar het Openbaar Ministerie (OM) gestuurd: hij zou Ritalin gebruiken.

Regels versoepelen

Ritalin lijkt erg veel op amfetamine (speed), het heeft alleen een andere chemische structuur. Ritalin (dexamfetamine) is een medicijn dat gebruikt wordt door mensen met ADHD. Bij drugstests wordt het middel aangezien voor speed en is het dus strafbaar om na gebruik in de auto te stappen. Er is momenteel een discussie gaande om de regels bij deelname aan het verkeer voor dergelijke geneesmiddelen te versoepelen. Dat geldt trouwens ook voor mensen die medicinale opiaten en cannabis voor medische doeleinden gebruiken.

Wit poeder onder de neus

Het OM stuurde een brief terug aan de Westereender met het verzoek om meer informatie aan te leveren over zijn Ritalin-gebruik. Dat verzoek is nooit beantwoord. Politierechter Gustaaf Wijnands plaatste ook grote vraagtekens bij het Ritalin-verhaal: toen de verdachte staande werd gehouden zagen de politieagenten dat hij een wit poeder onder zijn neus had. ‘Dat lijkt mij een teken dat het geen voorgeschreven medicijn was’, stelde Wijnands. In het bloed van de Westereender werd 588 microgram – per liter bloed – amfetamine aangetroffen. 50 microgram is het wettelijk toegestane maximum.

Week voorwaardelijk alsnog uitzitten

De man liep in een proeftijd: in januari vorig jaar legde de kantonrechter hem een voorwaardelijke celstraf van een week op omdat hij zonder geldig rijbewijs had gereden – hij heeft helemaal geen rijbewijs. Die week moet hij alsnog uitzitten, omdat hij een paar maanden later weer de fout in ging. Voor het rijden met drugs op kreeg hij een boete van 850 euro en een rijontzegging van een half jaar.