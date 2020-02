Stel tankt auto zonder te betalen in de regio

Publicatie: do 20 februari 2020 14.20 uur

TWIJZEL - Een man en een vrouw in een Volvo rijdt in de regio rond en tankt zonder te betalen bij tankstations. Op Facebook is een video gepost waarin de twee te zien zijn bij het tankstation in Twijzel. De auto is voorzien van gestolen kentekenplaten.

Het stel is niet alleen op bezoek geweest bij het tankstation in Twijzel. Ook zou er op deze manier brandstof gestolen zijn bij de Total in De Westereen. Het betrof dezelfde auto en hetzelfde stel. Alleen de kentekenplaten waren daar weer anders.

Klik hier om de video te zien.