VVD en PvdB willen soepelere regels voor afval

Publicatie: do 23 januari 2020 11.21 uur

BURGUM - De VVD en de Partij voor de Boeren gaan donderdagavond bij de raadsvergadering van de Gemeente Tytsjerksteradiel voorstellen om een plastic container te plaatsen op de milieustraat in Burgum. Ook willen deze partijen dat het inleveren van zakken met huisvuil weer mogelijk wordt. Door het voorstel (motie vreemd) vanavond in stemming te brengen, hopen de drie raadsleden een meerderheid te vinden.

Vanaf 1 januari 2020 zijn diverse wijzigingen doorgevoerd in de bedrijfsvoering op de milieustraat in Burgum en Sumar. De openingstijden zijn fors uitgebreid en gesorteerd afval kan veelal gratis worden ingeleverd. De gemeentelijke afvalstoffenheffing is daarentegen fors omhoog gegaan. Het uiteindelijke doel van de Gemeente Tytsjerksteradiel is om de hoeveelheid restafval fors te verminderen.

Het voorstel om afvalzakken en plastic in te leveren op de milieustraat is volgens de twee fracties hoognodig omdat volgend jaar de ophaalfrequentie verder wordt versoberd. Van één keer per twee weken naar één keer per drie weken. VVD en de Partij voor de Boeren zijn van mening dat inwoners van Tytsjerksteradiel hun afval kwijt moeten kunnen, linksom of rechtsom. "De recente berichtgeving op Wâldnet over een inwoner, die zijn afval niet kwijt kon, toont aan dat dit beleid niet werkt", aldus de partijen.

Tijdens de behandeling van het afvalstoffenplan in september 2018 was de VVD (inclusief raadslid Nynke Koopmans, die momenteel in de raad zit namens de Partij voor de Boeren) de enige fractie binnen de gemeenteraad, die tegen het afvalstoffenplan hebben gestemd. Zij vonden de voorgestelde wijzigingen ten aanzien van afvalinzameling veel te ver gaan. “Fors hogere kosten en verminderde servicegraad voor onze inwoners waren de redenen om tegen dit voorstel te stemmen” aldus Sjaak Hoekstra, raadslid VVD.