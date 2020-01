Basisschool opent deuren tijdens onderwijsstaking

Publicatie: do 23 januari 2020 10.11 uur

FEANWâLDEN - Op OBS dr Theun de Vriesskoalle in Feanwâlden maken ze slim gebruik van de komende landelijke onderwijsstaking. Zij nodigen leerkrachten in spé uit om eens een kijkje te komen nemen op deze school.

Op 30 en 31 januari is de landelijke onderwijsstaking. De school steunt de staking, maar wil ook van de gelegenheid gebruik maken op zoek te gaan naar een oplossing. De leerlingen zijn die dag vrij dus een mooi moment om de school open te stellen voor mensen die wel interesse hebben in het vak van meester of juf.

Iedereen is welkom. Of het nou gaat om Havo of MBO studenten die door willen stromen naar de PABO. Of zij-inktromers die een verkorte opleiding willen doen. Daarnaast staan de deuren ook open voor andere geïnteresseerden die een kijkje willen komen nemen.

"In Nederland zijn er momenteel 55.000 kinderen zonder een meester of juf, hier schrikken wij van! Wij begrijpen niet dat er zo weinig leerkrachten zijn. Het is immers zo’n mooi beroep. Tijdens de landelijke onderwijsstaking openen wij daarom onze deuren om te laten zien hoe toekomstige leerkrachten een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de maatschappij van morgen. Beide dagen is tussen 10 en 12 uur de school open. Een uitgelezen kans om kennis te maken met het basisonderwijs. Iedereen is welkom!", vertelt directeur Tineke Vogels.