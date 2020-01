Holocaust monument tijdelijk te zien in Gytsjerk

Publicatie: wo 22 januari 2020 17.30 uur

GYTSJERK - Op de kruising van de Trynwâldsterdyk met de Rinia van Nautaweg in Gytsjerk ligt vanaf woensdag een tijdelijk Holocaust monument. Burgemeester van Tytsjerksteradiel Jeroen Gebben legde samen met een aantal kinderen symbolisch de laatste stenen.

Op 27 januari is het 75 jaar geleden dat concentratie- en vernietigingskamp Auschwitz werd bevrijd. Dit kamp was hét internationale symbool van de Holocaust. Om hierbij stil te staan heeft kunstenaar en innovator Daan Roosegaarde een speciaal lichtmonument ontwikkeld genaamd Levenslicht.

Het bestaat in totaal uit 104.000 lichtgevende stenen, gelijk aan het aantal slachtoffers uit Nederland. Na de presentatie op donderdag 16 januari in Rotterdam werd het kunstwerk verspreid over 170 gemeenten in Nederland. In ieder van deze gemeenten heeft Joden, Roma en Sinti vervolging plaatsgevonden.

De Joodse Franz Wagner kwam in 1939 in Gytsjerk terecht. Hij kwam daar stage lopen bij smid Klaas Olijnsma. Zijn doel was om daarna met deze werkervaring naar Palestina te vertrekken, dat was niet ongebruikelijk in die tijd. Mensen als Franz werden dan ook Palestina-pioniers genoemd.

Ondanks meerdere waarschuwingen van lokale agenten om te vluchten, bleef Franz werken op de smederij. Hierdoor werd hij gepakt door de Duitsers en op transport gezet naar Auschwitz. Daar kwam hij op 30 september 1942 om het leven.

Het lichtmonument is tot en met 27 januari te zien in Gytsjerk. Op die 27e zal om 19.00 ook een herdenking zijn. Daarna zal het verplaatst worden naar Burgum. Van 28 januari tot 2 februari zal het monument te zien en te bezoeken zijn bij het gemeentehuis.

