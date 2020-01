Lening voor isoleren huizen in Smallingerland

Publicatie: wo 22 januari 2020 16.50 uur

DRACHTEN - Woningeigenaren van voormalige huurwoningen in Smallingerland kunnen bij de gemeente goedkoop leningen afsluiten voor bijvoorbeeld zonnepanelen of extra isolatie. Ze doen dan mee met de verduurzamingsplannen van de betrokken woningcorporaties. De gemeente heeft daarvoor meerjarige afspraken met woningcorporaties en huurdersvereniging gemaakt.

De plannen voor een fonds met leningen komen op verzoek van de gemeenteraad, die in 2018 en 2019 moties daarover aannam. Het voorstel voor de “Verordening Duurzaamheidslening Smallingerland 2020” wordt nog op punten bijgesteld. Raadsleden vroegen deskundigen om advies. De Drachtster makelaars Wytse Dijkstra en René Frieswijk kwamen dinsdagavond met verschillende tips en suggesties.

De focus van de maatregelen moet volgens Frieswijk op het treffen van isolatiemaatregelen liggen en niet zo zeer op het terugdringen van het aardgasverbruik. ,,Als je de focus op aardgas legt, dan heb je het minste rendement. Met isolatiemaatregelen kunnen bewoners het snelst hun geld terugverdienen.’’

Volgens makelaar Frieswijk is het afsluiten van een woning van aardgas een luxe maatregel, die alleen voor mensen met geld is weggelegd. De investering in een warmtepomp vergt bedragen tot 15.000 euro, die geleend kunnen worden. De minder kapitaalkrachtige inwoners van Smallingerland zijn daarmee niet geholpen. ,,Je kunt de focus dan veel beter op de schil van de woning leggen’’.

Makelaar Wytse Dijkstra adviseerde om de maximale lening voor zonnepanelen lager dan de voorgestelde 7.500 euro te houden. Een van de reden is dat het maximaal te lenen bedrag voor meerdere maatregelen tegelijk 15.000 euro bedraagt. Een hoger bedrag voor isolerende maatregelen is dan meer efficiënt.

Voorgestelde varianten met een lening in de vorm van erfpacht of een woningabonnement zien de beide makelaars niet zitten. ,,Je belemmert de verkoop van de woning dan behoorlijk. Beter is om de afspraken helder te houden en de lening gewoon terug te laten betalen’’, aldus Dijkstra. Het geld komt uit een fonds, waarmee na verloop van tijd meerdere mensen geholpen kunnen worden, omdat de leningen worden terugbetaald.