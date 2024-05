Openluchtdienst in Veenkloosterbos

ma 20 mei 2024, 14.58 uur

FEANKLEASTER - In het Veenkloosterbos is op Pinkstermaandag de 52ste openluchtdienst gehouden. Met als thema 'Only My God' De dienst stond onder leiding van Bert Noteboom uit Finterswolde.

Op weg naar het Veenkloosterbos kon men genieten van Gospelgroep Benefaction en het Muziekduo 'Waardevol'.

Vanaf half 11 begon de dienst ter velde, waar dhr. Lieuwe Bijleveld eerst een welkomstwoord deed. De muziek voor en tijdens de dienst werd verzorgd door Praiseband Revival. Er kwamen ruim 1250 bezoekers naar het Veenkloosterbos.

Voor de kinderen was er vanaf 10.00 uur in de tent een kinderprogramma met Arcanta Poppentheater. 's Middags kon er nog een beleefroute gelopen worden in het Veenkloosterbos. De afsluiting van het Pinksterfeest is met pianist Ronald Postema.

