Wederom coniferenbrand in Drachten

Publicatie: zo 19 januari 2020 20.47 uur

DRACHTEN - Zondagavond was het in Drachten weer raak. Rond 20.30 werd de brandweer opgeroepen voor een coniferenbrand aan de Klaverweide. Al voor de brandweer ter plaatse kwam was de brand door omstanders geblust.

Een buurtbewoner had de tuinslang uitgerold en kon erger voorkomen. De politie is direct in de wijk gaan zoeken naar de eventuele pyromaan. Voor zover bekend is niemand gevonden.