Opbrengst Zalmactie Dokkum naar Altijd Doen

Publicatie: zo 19 januari 2020 16.57 uur

DOKKUM - De Zalmactie tijdens en rond de Kerstfair in Dokkum heeft een mooie opbrengst van € 1,555,- voor Stichting Altijd Doen opgeleverd. Initiatiefnemer van de Zalmactie was Lionsclub Dokkum Bonifatius. Vrijdag is de cheque met opbrengst aangeboden aan een delegatie van de Stichting Altijd Doen.

Tijdens de Kerstfair van 13 december en via voorverkoop kon er warm en koud gerookte zalm worden verkocht voor het goede doel. Alle zalm is verkocht. Organisator Edwin de Vries van de Lionsclub is zeer tevreden: "Het is het eerste jaar dat we deze Zalmactie organiseren. We kregen veel mooie reacties en het is leuk hier samen de schouders onder te zetten. We hebben al ideetjes hoe we het eind 2020 nog net iets anders en beter kunnen doen. Hier gaan we zeker een vervolg aan geven!"

Met de Stichting Altijd Doen had de Lionsclub dit jaar een mooi en passend doel gevonden. Edwin: "Het is een lokaal werkende stichting met activiteiten die veel betekenen voor de mensen hier. De opbrengst komt ook volledig terecht daar waar het nodig is."

Nieuwe plannen voor Stichting Altijd Doen in 2020

Stichting Altijd Doen is een organisatie die in 2006 in het leven is geroepen door een groep enthousiaste Dokkumers die graag iets extra`s wilden doen voor die mensen die het in het dagelijks leven niet altijd even gemakkelijk hebben. Herman Bakker, Marcel Dol en Johan Dijkstra waren van de stichting vrijdag aanwezig om de cheque in ontvangst te nemen.

Voorzitter Herman is dankbaar met de opbrengst. "Het helpt ons om ook in 2020 weer onze activiteiten te verzorgen. We organiseren elk jaar sowieso een kerstdiner met entertainment en in de zomer een vakantiedag voor onze doelgroep. Maar in 2020 gaan we ook nog iets aanvullends en speciaals doen. Daar wordt binnenkort meer over bekendgemaakt."