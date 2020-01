Man (73) en vrouw (63) opgepakt voor hennepteelt

Publicatie: vr 17 januari 2020 17.36 uur

TRIEMEN - De politie heeft deze week in totaal zes aanhoudingen verricht in een onderzoek naar georganiseerde hennepteelt in Friesland.

Tijdens de actie zijn er huiszoekingen gedaan bij 2 woningen (Leeuwarden en Triemen), 1 bedrijfspand (Bolsward) en een growshop (Heerenveen). Er werden drie hennepkwekerijen met in totaal zo’n 1100 plantjes en ruim €14.000,- in contanten aangetroffen. Bij de growshop zijn een 53-jarige man uit Lemmer, een 45-jarige man uit Hardenberg, een 41-jarige man uit Heerenveen aangehouden. Op donderdag werd een 24-jarige man uit Leeuwarden aangehouden.

Bij de woning in de Triemen werden een 73-jarige man en een 63-jarige vrouw aangehouden. Uit nader onderzoek moet blijken wat ieders rol in dit onderzoek is geweest.

In beslag genomen spullen

Er zijn diverse goederen in beslag genomen met een straatwaarde van ruim € 100.000,-. Bij de woningen en het bedrijfspand was sprake van diefstal van stroom. Ook is er bewijsmateriaal zoals boekhouding, telefoons en administratie veiliggesteld voor nader onderzoek.