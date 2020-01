Beveiliger 'met gestrekt been' tegen hoofd getrapt

Publicatie: vr 17 januari 2020 13.30 uur

LEEUWARDEN - Een jaar cel plus een half jaar voorwaardelijk, dat is de straf die officier van justitie Annemieke Kemkers vrijdag eiste voor een 39-jarige inwoner van Lippenhuizen, die op 30 mei vorig jaar op het Oldtimer Festival in Hoornsterzwaag een beveiliger meermaals tegen het hoofd trapte. Een poging tot doodslag oordeelde de officier. Dat de verdachte een gezin heeft, een baan en een koopwoning en door een gevangenisstraf alles kwijt kan raken, daar had de officier geen boodschap aan.

Bier rijkelijk gevloeid

‘Alleen een onvoorwaardelijke gevangenisstraf is passend’, zei Kemkers. Voor de verdachte zelf is het voorval een groot zwart gat. Hij sprak het vermoeden uit dat iemand misschien iets in zijn bier had gegooid. Het bier had in elk geval rijkelijk gevloeid, concludeerde de officier. Achteraf, tijdens de politieverhoren, schatte de Lippenhuister dat hij die avond tussen de 20 en 35 pilsjes had gedronken.

Ongelooflijk laten vollopen

Het bracht rechter Kees Post tot de vraag waarom de man zich ‘zo ongelooflijk had laten vollopen’. De verdachte moest het antwoord schuldig blijven. Hij was uit op ruzie die avond, wist de officier. De Lippenhuister gaf een jongen die geen bier voor hem had meegenomen een klap tegen het hoofd. Daar werd hij door een beveiliger op aangesproken. De situatie escaleerde toen de beveiliging de verdachte naar buiten wilde begeleiden.

‘Met gestrekt been’ tegen het hoofd getrapt

Een vriend van de Lippenhuister bemoeide zich ermee en werd door het latere slachtoffer naar de grond gewerkt. Terwijl de beveiliger op de vriend zat om hem in bedwang te houden, haalde de Lippenhuister uit. Volgens een van de getuigen trapte hij ‘met gestrekt been’ tot tweemaal toe tegen het hoofd. ‘Alsof hij tegen een voetbal schopte’, zei een van de getuigen. De verdachte had zijn werkschoenen nog aan.

‘Ik heb er geen woorden voor’

Vervolgens gingen hij en zijn vriend los op de beveiliger. Ze sloegen en schopten de man waar ze konden. De verdachte werd aangehouden terwijl hij op de fiets op weg was naar huis. Op de zitting zei hij dat hij er niet trots op was wat er die avond allemaal was gebeurd. ‘Ik heb er verschrikkelijk veel spijt van, ik heb er geen woorden voor’. Sindsdien heeft hij de drank laten staan. Daar kreeg hij geen spijt van. ‘Ik merk aan mezelf dat ik veel fitter ben en me er veel beter bij voel’.

Brief van dochtertje

De beveiliger hield meerdere gekneusde ribben, een paar losse tanden, hoofdwonden en een gebroken hand over aan de mishandeling. Hij heeft ongeveer een half jaar niet kunnen werken. De man las op de zitting een brief voor die zijn tienjarige dochter naar de krant had gestuurd. Het meisje schreef dat zij en haar broertjes ‘heel verdrietig’ waren geworden dat hun vader zo ernstig was mishandeld. De beveiliger diende een schadeclaim in van bijna 12.000 euro. Ongeveer de helft van dat bedrag is smartengeld. Advocaat Deniz Urcun wees de rechtbank erop dat zijn cliënt geen schoenen met stalen neuzen droeg. Volgens de raadsman raakt de Lippenhuister alles kwijt als hij naar de gevangenis moet.

De rechtbank doet op 31 mei uitspraak.