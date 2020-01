Brandweer blust autobrand in Buitenpost

Publicatie: di 14 januari 2020 18.43 uur

BUITENPOST - Dinsdag aan het einde van de middag rond half zes werd de brandweer van Buitenpost gealarmeerd voor een autobrand op de Trekweg. De brandweerlieden kwamen hierop met spoed ter plaatse.

Ter plaatse bleek er op de Parallelweg, een verlengde weg van de Trekweg, een voertuig volledig in brand te staan. De bestuurder deed nog een eigen poging in het blussen van het vuur, maar dat mocht helaas niet baten. De brandweerlieden hebben de brand geblust, maar van de auto bleef weinig meer over. Een berger zal de auto ophalen en wegbrengen.

De bestuurder reed over de Parallelweg toen er ineens rook onder de motorkap vandaan kwam. Hij kon de auto aan de kant zetten en kon met zijn eigen bluspoging voorkomen dat het vuur zich uitbreidde richting de trailer met vee. Het vee bleef ongedeerd.

FOTONIEUWS