Zwaargewonde bij steekpartij in Drachten

Publicatie: zo 22 december 2019 21.30 uur

DRACHTEN - De hulpdiensten kwamen zondag om 21.06 uur massaal in actie na een vermoedelijke steekpartij in het centrum van Drachten. Het slachtoffer werd aangetroffen op de kruising van de Zuidkade met de Torenstraat. De daders zijn na het geweldsmisdrijf gevlucht.

Naast de politie en twee ambulances kwam tevens het Mobiel Medisch Team per auto ter plaatse om eerste hulp te verlenen. Het slachtoffer werd ter plaatse behandeld ter hoogte van café Pietje Bel. De omgeving werd door de politie afgezet in verband met de behandeling van het slachtoffer en onderzoek. Het slachtoffer is daarna per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis.

Tijdens het incident vonden er schermutselingen plaats tussen omstanders en de politie. Familie van het slachtoffer zouden hierbij betrokken zijn geweest. Bij deze vechtpartij raakte ook een politieagent gewond. De politie moest gebruikmaken van de wapenstok om vechters op afstand te brengen. Er kwam later nog een ambulance ter plaatse voor de gewond geraakte agent. De agent werd in café Pietje Bel opgevangen. Deze liep een hoofdwond op. De agent is overgebracht naar het ziekenhuis.

De politie zette omstreeks 21.30 uur ook een Burgernet-actie op touw. De politie vraagt deelnemers uit te kijken naar twee jongens van 15 a 16 jaar oud. Eén droeg een groene jas, capuchon en een heuptas en de andere een zwarte jas, capuchon en een zwarte broek. Ze spraken volgens de oproep over fietsen, mogelijk zijn ze op de fiets gevlucht. Deelnemers worden opgeroepen de politie te bellen als ze iets hebben gezien.

Omstreeks 22.00 uur is de forensische opsporing ter plaatse gekomen om onderzoek te doen naar het geweldsmisdrijf. De politie liet op dit tijdstip ook weten dat er geen enkele verdachte is aangehouden.

FOTONIEUWS