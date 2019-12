Man rijdt na kerstborrel met 209 km/u naar huis

Publicatie: za 21 december 2019 22.41 uur

GARYP - Een automobilist moest vrijdagavond na een kerstborrel zijn rijbewijs bij de politie inleveren omdat hij met 209 km/u over de Wâldwei (N31) naar Drachten reed. Een motoragent laserde de snelheide ter hoogte van Garyp. De agent moest kilometers achter de man aanrijden om hem in te halen.

Ter hoogte van Drachten is de automobilist uiteindelijk staande gehouden. Het rijbewijs werd direct ingevorderd. Ook rezen er verdenkingen van rijden onder invloed tegen de automobilist. Op het bureau in Drachten blies de verdachte 410 ugl. Dit is tweemaal de maximale toegestane hoeveelheid alcohol.

Naast de 440 euro boete voor het rijden onder invloed, loopt de automobilist kans op een boete welke vijf maal hoger kan zijn. Ook maakt de automobilist kans op een educatieve maatregel op het gedrag en op een lange periode rijontzegging.