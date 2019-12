Gaslekkage door boorwerk in woning

Publicatie: vr 13 december 2019 13.23 uur

SURHUISTERVEEN - De brandweer moest vrijdag uitrukken voor een gaslekkage in een woning aan de Burmaniastraat in Surhuisterveen. De brandweer werd om 12.45 uur gealarmeerd en heeft na aankomst de situatie veilig gesteld.

Het bleek dat er een gaslekkage was ontstaan in een spouwmuur nadat er was geboord in de muur. De boorwerkzaamheden werden gedaan in verband met de aanleg van glasvezel. Stedin is ter plaatse gekomen om de gaslekkage te repareren. Door de politie werd de Burmaniastraat tijdelijk afgezet.

FOTONIEUWS