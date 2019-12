Wat is er aan de hand met de houten lichtmasten?

Publicatie: wo 11 december 2019 17.50 uur

NIJEGA - De houten lichtmasten op de rotondes bij Sumar en Nijega zijn al maandenlang gehuld in het donker. De lichten langs de Centrale As zijn normaliter een opvallende verschijning maar zelfs de tijdelijke noodverlichting - draaiende op een aggregaat - bracht weinig licht in de duisternis. Tot deze woensdag. Beide lichtmasten zijn gerepareerd. Hoe lang ze stuk waren, is onbekend.

De provincie Fryslân laat weten dat de installaties in de afgelopen tijd zijn onderzocht om de storingen te achterhalen. Ook moesten er nieuwe armaturen worden besteld. Woordvoerder Gerrit Hofstra: "De oorzaak bleek gecompliceerd te zijn. De architectonisch vormgegeven lichtmasten zijn voorzien van vijf armaturen op een hoogte van 12 meter. Deze combinatie maakte het niet makkelijk om te achterhalen waar de storingen zich bevinden en om deze te herstellen in het verkeer en op deze bijzondere hoogte."

Op een zeker moment werd de noodverlichting geplaatst omdat de installatie van de lichtmasten meerdere keer in storing raakte. Monteurs zullen donderdag de mast van Sumar definitief repareren. Bij Nijega is woensdag de zekering (weer) vervangen waardoor de lichtmast nu weer mooi brandt.