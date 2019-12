Zondag: wereldlichtjesdag in de regio

Publicatie: wo 04 december 2019 13.55 uur

BURGUM - Elke tweede zondag in december wordt wereldwijd Wereldlichtjesdag gehouden. Tijdens deze lichtjesavond steken mensen 's avonds kaarsjes aan ter nagedachtenis aan overleden kinderen. Doordat de lichtjes overal omstreeks 19.00 uur worden ontbrand, ontstaat er een symbolische golf van licht over de hele wereld.

De bijeenkomsten starten in diverse dorpen vanaf 18.30 uur en het is bestemd voor vaders, moeders, broers, zussen, grootouders, ooms, tantes, neven, nichten, vrienden, vriendinnen, kennissen, collega's en buren.

Voor zover bekend wordt in elk geval in de volgende dorpen een bijeenkomst gehouden:

BURGUM

Om 18.45 uur begint zondag de bijeenkomst in Kruiskerk aan de Nieuwstad 5 in Burgum. Bezoekers kunnen een foto of symbool van het kind meenemen om te plaatsen in de gedachtenishoek. Het maakt niet uit hoe oud het kind was of hoelang het geleden is.

DRACHTEN

In het Slingepark in Drachten wordt zondag om 19.00 uur een herdenkingsdienst gehouden. De namen van de overleden kinderen worden voorgelezen en uiteraard worden er lichtjes ontbrand om hen te gedenken.

HARKEMA

In Harkema start de bijeenkomst in het uitvaartcentrum aan de Nijebuorren 3 waarna de deelnemers om 18.30 uur in een stoet naar de begraafplaats lopen die sfeervol verlicht is.

METSLAWIER

Om 18.30 uur begint de bijeenkomst in de doarpstsjerke aan de Tsjerkebuorren 7. Er worden gedichten voorgelezen en andere persoonlijke bijdrages zijn mogelijk.

SUMAR

Voor de vijfde keer wordt Lichtjesavond in de dorpskerk in Sumar gehouden. Om 18.30 uur begint de lichtjesavond in het dorp. Een samenzijn van muziek, gedichten en veel brandende kaarsen.

SURHUISTERVEEN

De Lichtjesavond van Surhuisterveen vindt plaats op dinsdag 10 december op de Bijzondere Begraafplaats. De begraafplaats is sfeervol met kaarsen verlicht en de vuurkorven zorgen voor warmte. De avond wordt begeleid door gastspreker Ella van Halderen. Zij vertelt de bezoekers een verhaal over 'Liefde'. Vanaf 17.00 uur bent u uitgenodigd om aanwezig te zijn bij deze bijeenkomst aan de Vierhuisterweg 32 te Surhuisterveen. Het programma start om 17.30 uur.