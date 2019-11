Nieuwe huurovereenkomst voor zwembad in Hallum

Publicatie: do 07 november 2019 05.40 uur

HALLUM - Ieder jaar trekken zo'n 35.000 mensen hun baantjes in openluchtzwembad De Sawn Stjerren in Hallum. De exploitatie van dit zwembad wordt al jarenlang verzorgd door stichting De Sawn Stjerren. Vorige week werd een nieuwe huurovereenkomst ondertekend tussen deze stichting en de gemeente Noardeast-Fryslân. Daarmee blijft de exploitatie van het zwembad ook de komende jaren in vertrouwde handen.

Overeenkomst

In de overeenkomst is onder andere vastgelegd dat de gemeente in ieder geval tot 2026 jaarlijks een bijdrage aan de stichting verstrekt voor het exploiteren van het bad. Het beheer en onderhoud van het zwembad wordt verzorgd door de stichting zelf, die daarbij veel gebruikmaakt van vrijwilligers uit Hallum en omgeving. "Dit betsjut dat it swimbad yn Hallum de kommende jierren wer foarút kin. Ik bin hjir tige wiis mei, want it swimbad is in wichtige foarsjenning yn ús gemeente dy’t elts jier in hiel soad minsken lûkt", aldus wethouder Pytsje de Graaf van de gemeente Noardeast-Fryslân.