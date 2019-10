Tegeltjes in nieuwe tunnel Hurdegaryp bijna klaar

Publicatie: ma 21 oktober 2019 19.01 uur

HURDEGARYP - De nieuwe spoortunnel bij Hurdegaryp krijgt een metershoog tegeltjespatroon op beide zijwanden. De verschillende tinten groen verbeelden een tuin met slingerende wandelpaden in het geel. De opvallende afbeelding is een verwijzing naar de Engelse landschapsstijl van tuinontwerper Gerrit Vlaskamp (1834-1906), die veel ontwierp in de stijl van zijn veel bekendere collega Roodbaard.

Een Poolse ploeg verlijmt de geglazuurde tegels, die bij de Koninklijke Tichelaar in Makkum zijn gebakken. Aannemer Heijmans bouwde de tunnelbak, die in februari op zijn plek werd geschoven. De komst van extra en lange sneltreinen tussen Groningen en Leeuwarden maken de aanleg nodig. Reiziger kunnen straks vier keer per uur tussen de beide provinciale hoofdsteden reizen.

Ook aannemer BAM werkt op verschillende plaatsen aan het spoor, onder andere aan de verlenging van verschillende perrons. ProRail hoopt volgend jaar klaar te zijn. Vijf particuliere overwegen worden gesloten, terwijl drie onbeveiligde overgangen van spoorbomen worden voorzien. Het acht kilometer lange traject tussen de stations Hoogkerk en Zuidhorn wordt verdubbeld. Zuidhorn krijgt een keerspoor voor de pendeltrein. Voor het project is 171 miljoen euro beschikbaar.

