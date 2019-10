Vrouw vliegt met auto over de kop in sloot

Publicatie: zo 20 oktober 2019 21.43 uur

SUWâLD - Een vrouw is zondagavond gewond geraakt nadat ze met haar auto in een sloot reed langs de Warren bij Suwâld. Ze reed richting Burgum en kwam vermoedelijk eerst rechts in de berm. Na een stuurcorrectie schoot ze met haar voertuig links over een dammetje en raakte daarna de slootswal. De auto verloor de bumper is daarna over de kop gevlogen en kwam een twintigtal meters 180 graden gedraaid tot stilstand in de sloot.

Omstanders belden om 19.14 uur de politie nadat zij op de weg door de vrouw waren tegengehouden. Ze was zelfstandig uit het wrak geklommen. Dit was haar geluk omdat de auto in het donker nooit zou zijn opgemerkt achter de bosschages. Hooguit een fietser zou het kunnen hebben gehoord omdat de motor na het ongeval was blijven draaien.

Een ambulance heeft de vrouw later meegenomen naar het ziekenhuis terwijl de politie een onderzoekje instelde naar toedracht van het ongeval. Plaatselijke mistbanken zorgden deze avond voor slecht zicht in het donker maar de auto moet ook een flinke vaart hebben gehad toen het ongeluk gebeurde.

Het was voor berger Tolman een lastige klus om de auto uit de sloot te trekken. Uiteindelijk is de Opel Corsa tussen de bomen door eruit getakeld.

