BMW in brand gezet in Buitenpost

Publicatie: zo 20 oktober 2019 13.49 uur

BUITENPOST - Aan de Gysbert Japiksstraat in Buitenpost is zaterdagnacht een BMW helemaal uitgebrand. De brandweer werd om 4.03 uur gealarmeerd en is ter plaatse gekomen om het vuur te doven.

De 34-jarige eigenaar uit Buitenpost weet zeker dat zijn BMW in brand is gezet. Hij spreekt over 'een hele grote zware jonge' en roept getuigen op om zich te melden. De auto zou tussen 3.00 uur en 4.00 uur zijn aangestoken.