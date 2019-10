File op A7 na aanrijdingen

Publicatie: vr 18 oktober 2019 17.31 uur

TERWISPEL - Op de snelweg A7 ter hoogte van Terwispel vond vrijdagmiddag een ongeval plaats tussen drie voertuigen. Het ter plaatse gekomen ambulancepersoneel heeft de bestuurders gecontroleerd. Of vervoer naar het ziekenhuis noodzakelijk is, is onbekend.

Door het ongeval ontstond er een file van 8 kilometer richting Heerenveen. Een berger heeft de drie voertuigen geborgen. Ook gebeurde er ter hoogte Beetsterzwaag een aanrijding met drie voertuigen, hierbij raakte niemand gewond.

