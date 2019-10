Gele kleding ambulancepersoneel is verleden tijd

Publicatie: wo 16 oktober 2019 11.50 uur

DRACHTEN - Voor het ambulancepersoneel in Noord Nederland was het woensdag een bijzondere dag. Vanaf deze dag zullen medewerkers van Ambulancezorg Groningen, Kijlstra Ambulancezorg en UMCG Ambulancezorg de nieuwe kleding gaan dragen. Ze kregen het officieel overhandigd door kledingproducent HAVEP. De bekende geel met groene kleding verdwijnt. Het nieuwe uniform is turquoise gekleurd.

De officiële presentatie en overhandiging vond plaats bij Groningen Airport Eelde. De kleding wordt geproduceerd in Macedonië, Tunesië en Bangladesh. De makers laten weten dat de kleding onder goede werkomstandigheden wordt gemaakt. In totaal zullen 5500 mensen de nieuwe kleding gaan dragen. Vanaf maandag 2 december lopen alle ambulancemedewerkers in Noord Nederland in de nieuwe kleding. Daarna volgt de rest van Nederland.