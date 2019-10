Landbouwvoertuig in brand in Hoornsterzwaag

Publicatie: zo 13 oktober 2019 20.54 uur

HOORNSTERZWAAG - De brandweer is zondag omstreeks 20.42 uur met meerdere eenheden uitgerukt met de melding van 'een grote brand' in Hoornsterzwaag. Aan de Miedwei zou brand uitgebroken zijn in een loods. In de stal stonden koeien maar die stonden op een relatief veilige plek met weinig rook.

Omstreeks 21.00 uur, na aankomst van de eerste brandweerploeg, werd duidelijk dat de schuur zelf niet in brand stond. Wel stond er een landbouwvoertuig in brand. Na het blussen is het voertuig naar buiten gesleept. Ook is het stro in de stal geblust.

Een aantal brandweereenheden die gealarmeerd waren, zijn niet meer ter plaatse gekomen omdat al vrij snel duidelijk was dat er geen gevaar was voor het overslaan van de brand naar de schuur zelf.

