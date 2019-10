Drachtster plaatste camera in woning buurvrouw

Publicatie: wo 09 oktober 2019 12.27 uur

LEEUWARDEN - Rechtbankvoorzitter Marc Brinksma was er woensdag duidelijk niet blij mee dat hij tegen een lege stoel aankeek. In die stoel had een Drachtster (31) moeten zitten die verdachte is in een zeer ingrijpende stalkingszaak. De uit Syrië afkomstige man zou de huissleutels van een buurvrouw hebben gekopieerd en in haar slaapkamer een digitale camera hebben geplaatst.

Late afzegging reclassering

Ook zou hij kleding (bh’s) hebben gestolen en gefotografeerd en vervolgens weer terug hebben gelegd. De man was er niet, volgens advocate Iris Djordevic omdat hij het ‘te moeilijk vond om aanwezig te zijn’. Brinksma liet duidelijk merken dat hij dat graag eerder had geweten. Ook was de voorzitter niet blij met de late afzegging van de reclassering. Een dag voor de zitting liet de reclassering weten dat men niet in staat was om een rapport af te leveren.

Onaangenaam verrast

Brinksma zei ‘onaangenaam verrast’ te zijn door die mededeling, zeker omdat de reclassering op 24 september de aanvraag voor een rapport al binnen had gekregen. Toen wist men bij de reclassering volgens Brinksma al dat het moeilijk zou worden om aan het verzoek te voldoen. Ondanks het verzoek van een vertegenwoordigster van Slachtofferhulp Nederland om in het belang van het slachtoffer de zaak door te laten gaan, besloot de rechtbank toch tot aanhouding.

“Wij willen met meneer praten”

De rechtbank wil de verdachte op zitting hebben. Als de zaak opnieuw op de agenda staat, zal de man door de politie van huis gehaald worden. Brinksma: “Wij willen met meneer praten”. En de rechtbank wil ook dat de reclassering alsnog met een rapport komt over de verdachten en diens persoonlijke omstandigheden.