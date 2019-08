Brug weer in storing: kosten voor belastingbetaler

Publicatie: vr 30 augustus 2019 16.16 uur

BURGUM - De brug van Burgum stond vrijdag weer in storing. Vrijdag om 15.40 uur ging het zo ongeveer mis. Het brugdek bleef omhoog staan. Niemand kan het Prinses Margrietkanaal passeren. De storing duurde tot 18.21 uur. Dat kwam mede doordat de monteur pas heel laat (ongeveer 2 uur) ter plaatse kwam.

De storingen zijn niet alleen vervelend voor het verkeer maar ook voor de belastingbetaler. De brug is namelijk inmiddels opgeleverd aan Provinciale Waterstaat. Zij is ook verantwoordelijk voor het onderhoud van de brug. Vorig jaar waren de storingen nog voor rekening van de aannemer. Nadat de brug een half jaar storingsvrij draaide, is deze overgedragen. Uiteindelijk komt de brug in de toekomst onder beheer bij Rijkswaterstaat.