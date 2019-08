Feestelijke opening gefuseerde scholen

Publicatie: ma 26 augustus 2019 10.03 uur

NOARDBURGUM - In Jistrum en in Noardburgum vond maandagochtend de opening plaats van de nieuwe basisschool. In beide dorpen is de openbare basisschool met de christelijke basisschool gefuseerd. In Noardburgum gaan OBS de Oerstek en CBS Immanuel samen verder.

De nieuwe school werd geopend door wethouder Andries Bouwman, waarbij de naam en het logo van de nieuwe school onthuld werden. Tevens werd een prijs uitgereikt aan de bedenker van de schoolnaam (De Klimstien).

In Jistrum is OBS It Iepen Stee met CBS De Finne gefuseerd. Tijdens het dorpsfeest in juni is de nieuwe naam van de school al bekend gemaakt: "Bernemienskip de Greide." Het logo werd onthuld tijdens de opening van de nieuwe school op de eerste schooldag.

Beide scholen vallen onder PCBO Tytsjerksteradiel. De fusie is tot stand gekomen naar aanleiding van een onderzoek door de gemeente Tytsjerksteradiel naar de instandhouding van de kindvoorzieningen. In beide dorpen vond het onderzoek naar de fusie in goede harmonie plaats.

FOTONIEUWS