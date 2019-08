Holwerder automobilist snijdt politieauto af

Publicatie: wo 21 augustus 2019 17.39 uur

HILAARD - Een 35-jarige automobilist uit Holwerd werd dinsdagnacht door de politie op de bon geslingerd. Even daarvoor had hij om 0.40 uur een politieauto afgesneden op de Westergoawei in Hilaard.

De man werd direct staande gehouden door de dienstdoende agenten. Tijdens de controle werd duidelijk dat de man bovendien met een geschorst rijbewijs reed. Dit is een misdrijf en voor beide feiten is proces-verbaal opgemaakt.