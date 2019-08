Auto slaat over de kop op A7

Publicatie: wo 14 augustus 2019 15.30 uur

LUXWOUDE - Op de snelweg A7 bij Luxwoude vond woensdag omstreeks 14.20 uur een eenzijdig verkeersongeval plaats. Op de rijbaan van Heerenveen richting Drachten ging het ter hoogte van Luxwoude mis toen de bestuurder een stuurcorrectie toepaste. Door het hoogteverschil van de middenberm ten opzichte van de rijbaan, verloor de bestuurder bij het terugsturen de macht over het stuur.

Het voertuig sloeg daarbij over de kop en bleef op zijn dak liggen. Een drietal ambulances kwam ter plaatse om de inzittende te voorzien van eerste hulpverlening. Twee inzittende, een man en een vrouw, werden per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis in Heerenveen.

Politie en Rijkswaterstaat sloten ten tijde van het incidenten, beide rijbanen af. Een bergingsbedrijf werd ingeschakeld om het voertuig af te slepen, toen dit had plaatsgevonden konden beide rijbanen weer worden vrijgegeven.

Door het ongeval ontstond een forse file in de rijrichting naar Drachten.