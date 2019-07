Voorlopig geen lachgasverbod in Smallingerland

Publicatie: vr 05 juli 2019 12.27 uur

DRACHTEN - Volgens burgemeester Jan Rijpstra van Smallingerland is het juridisch gezien erg lastig om op gemeentelijk niveau het recreatief gebruik van lachgas te verbieden. Het onderschrijft echter de zorgen over de ‘partydrug’ en gaat ook met de horeca in overleg om te kijken hoe het gebruik kan worden ingeperkt.

CDA, ChristenUnie en SP hadden een motie klaar staan waarmee de partijen tot een verbod opriepen. Omdat lachgas niet meer onder de geneesmiddelenwet valt, maar onder de warenwet hebben burgemeesters geen instrumenten meer om het gebruik te verbieden. ,,Bij mijn weten heeft alleen gemeente Veldhoven een verbod in de apv opgenomen.” Volgens Rijpstra is dat verbod ook zeer beperkt, omdat het slechts gaat om gevallen waar het gebruik tot overlast zorgt. ,,Ik kan nu ook al optreden bij overlast, dus heeft een verbod geen toegevoegde waarde.”

,,In Leeuwarden is men bezig om de partydrug te verbieden, maar ze krijgen het juridisch niet rond.” Rijpstra hoopt daarom ook op een stukje zelfregulering in de horeca en evenementen. Hij zal daar ook naar sturen, maar weet dat ook dat mogelijk lastig is. ,,Omdat de verkoop ook lucratief is voor horecagelegenheden.” Volgens Rijpstra is het vooral wachten op nieuwe landelijke regels, die in voorbereiding zijn.

Eigenlijk lieten alle partijen blijken zorgen te hebben over het gebruik van lachgas en de gevolgen. Alleen D66 ziet die risico’s niet. ,,Het valt allemaal wel een beetje mee. Ik zie het niet in de horecagelegenheden. Iets verbieden doet een liberaal bovendien pijn”, aldus D66’er Roy Postma. Andere partijen vielen hem af, dat hij dit met ‘droge ogen’ kon beweren en de risico’s ‘wegwuift’.

Raadslid Peter Lesterhuis van GroenLinks pakte er een serie onderzoeken bij. ,,Lachgas kan een negatief effect hebben op de ontwikkeling van hersenen, kan bij langdurig gebruik impotentie en neurologische stoornissen veroorzaken. En dat is nog niet het minste. Blootstelling aan lachgas tijdens een zwangerschap kan ernstige gevolgen bij een ongeboren kind veroorzaken. Er moet paal en perk worden gesteld aan deze partydrug.”

FNP, VVD en SmallingerlandsBelang lieten in het debat blijken te willen wachten op landelijke regels. PvdA’er Jan Johannes Veldkamp vroeg zich af of een verbod wel ‘tûk’ is. ,,Voor alles wat je verbiedt, wordt een alternatief gevonden. Probeer met de horeca gewoon goede afspraken te maken.”