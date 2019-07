Printjes als vervanging van Breeduit

Publicatie: do 04 juli 2019 21.00 uur

DRACHTEN - Als vervanging van de informatievoorziening in Breeduit gaat Smallingerland haar digitale nieuwsbrief op papier uitbrengen. Die komen op verschillende plekken in de gemeente te liggen, zodat inwoners die kosteloos mee kunnen. Door een motie van PvdA en D66 worden op deze manier ook mensen, die niet digitaal actief zijn, geïnformeerd.

De motie werd unaniem aangenomen en toegejuicht door burgemeester Jan Rijpstra. Over het opzeggen van het contract met Breeduit had de gemeenteraad vorige maand veel vragen. Er waren met name zorgen over de informatieplicht van de gemeente richting haar inwoners. Toch staan de politici wel achter de stopzetting in Breeduit.

De bekendmakingen en publicaties zullen voorlopig wel eens in de twee weken in een huis-aan-huis-blad worden gepubliceerd. In ieder geval tot de nieuwe verkiezingen, zodat een nieuwe gemeenteraad tegen die tijd een evaluatie krijgt van de werkwijze en weer een besluit over kan nemen.

De nieuwe manier van communiceren wordt de komende tijd op verschillende manieren aan de inwoners uitgelegd.