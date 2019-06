Veel politieke vragen over stopzetting Breeduit

Publicatie: wo 12 juni 2019 19.20 uur

DRACHTEN - Het opzeggen van het contract met de Breeduit door gemeente Smallingerland riep dinsdagavond veel vragen op bij de politieke fracties. Op zichzelf lijkt de raad achter het besluit te staan, toch zijn er ook twijfels over de informatievoorziening, met name richting volwassen die geen op beperkte digitale vaardigheden hebben.

Raadslid Anton Pieters van de PvdA bracht het onderwerp tijdens het vragenuur van de gemeenteraad ter sprake. Burgemeester Jan Rijpstra motiveerde de afweging. "Smallingerland is de naar mijn weten de enige gemeente met nog een eigen krant. We stoppen ook niet met de informatievoorziening, maar met het uitgeven de krant. We zien een duidelijk verschuiving naar direct contact. Denk bijvoorbeeld aan Whatsapp, Twitter en chats. Het geeft ons niet alleen de mogelijkheid om te zenden, maar ook met de mensen in gesprek te gaan."

Een praktisch argument om met Breeduit te stoppen is ook de boodschap dat de uitgever per 1 juli niet meer op donderdag wil bezorgen. "En dat terwijl er juist veel klachten komen over de bezorging." De alternatieve bezorgdagen woensdag en zaterdag zijn voor de gemeente om meerdere reden niet interessant. Bijvoorbeeld omdat er op dinsdag en woensdag nog besluiten worden genomen. Ook dreigt de gemeente in de knel te komen met de wettelijke voorwaarden voor bekendmakingen.

Ook duurzaamheid en de kosten zijn belangrijke afwegingen. "Zonder het papier denken we efficiënter te kunnen werken. Nu gaat er nog per week 2 fte naar redactie- en fotowerk, die we nu op een andere manier kunnen inzetten", aldus Rijpstra. De gemeente gaat naast de digitale kanalen ook vaker adverteren in andere kranten. Bij specifieke onderwerpen is de insteek om bewoners meer gericht te informeren. Ook wordt er een 'aantrekkelijke' nieuwsbrief gemaakt, waar burgers zich voor aan kunnen melden.