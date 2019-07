Piet Alberts FK wint feeder vissen

Publicatie: zo 30 juni 2019 21.36 uur

KOOTSTERTILLE - Zaterdag vond het Friese Kampioenschap feedervissen plaats op het bekende wedstrijdtraject PM Kanaal Blauforlaet/Reahel. Tijdens de wedstrijd werd er door de 91 deelnemers in totaal ruim 252 kg vis gevangen.

De Fries Kampioen, Piet Alberts van Hengelsportvereniging Opsterland, had daarvan 9790 kg in zijn net. Hij kreeg het Kampioensbord uitgereikt van Gooitzen Hager wedstrijdleider namens Sportvisserij Fryslân.

Het was, naast een verhitte, tevens een spannende strijd want de nummer 2, Johan Koning van HSV de Oanslach, Harkema, had slechts 720 gram minder gevangen. De nummer 3 Roelf vd Molen eveneens van HSV de Oanslach had bijna 8 kg gevangen. Tevens vakwinnaars en daarmee respectievelijk 4 en 5; Esbjorn Blauw (7040kg/HSV de Rietvoorn, Kootstertille) en Sake vd Meer (4450 kg/HSV de Rietvoorn) maakten de top 5 compleet.

De eerste 23 van het FK kwalificeren zich voor het Nederlands Kampioenschap dat plaatsvindt op zondag 1 september eveneens in het PM Kanaal op hetzelfde traject.

FOTONIEUWS