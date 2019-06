Auto's in brand in Surhuisterveen

Publicatie: di 25 juni 2019 11.53 uur

SURHUISTERVEEN - Voor de tweede keer in één week tijd zijn er in Surhuisterveen auto's in brand gestoken. De brandweer moest dinsdagnacht om 4.13 uur uitrukken voor een autobrand aan de Torenvalk. Een auto en een busje stonden in brand. De auto brandde volledig uit.

Het is de tweede keer in een week dat er auto's in het dorp in brand vliegen. Op 20 juni was er omstreeks vier uur 's nachts ook al een auto in brand gevlogen. Deze brand was aan de Grietmanstraat.