Brand op dak van sporthal in Buitenpost

Publicatie: vr 21 juni 2019 10.22 uur

BUITENPOST - Er is vrijdagochtend brand uitgebroken in sporthal De Houtmoune aan de Vaart in Buitenpost. De brandweer werd om 10.11 uur gealarmeerd en is met meerdere eenheden ter plaatse gekomen.

Volgens de brandweer gaat het om een brand op het dak van de sporthal. De brand is ontstaan nabij CV-ruimte van de sporthal. De zonnepanelen op het dak zouden in brand zijn gevlogen. Er zouden een aantal rijen met zonnepanelen bij de brand beschadigd zijn. De brand is beperkt gebleven tot het dak en heeft geen schade binnen veroorzaakt.

Alle kinderen die op het moment van de brand aan het sporten waren, konden tijdig en veilig de sporthal verlaten.