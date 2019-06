Voormalige reddingboot in actie op Lauwersmeer

Publicatie: za 15 juni 2019 16.30 uur

OOSTMAHORN - Zaterdagmiddag moest de voormalige reddingboot Tjerck Hiddes op het Lauwersmeer in actie komen, toen er op het Lauwersmeer ter hoogte van de Slenk een bootje met twee personen water maakte en omsloeg.

Het bootje deed als volgbootje mee aan de roeitocht van KikaRow waarbij met zeeroeiboot The Vin door vier roeiers en een stuurman 1.400 kilometer door heel Nederland wordt geroeid. Doel is om geld in te zamelen voor het LATER reseach project van het Prinses Maxima Centrum voor kinderoncologie in Utrecht. Vandaag was de tiende etappe van Groningen via het Lauwersmeer en Dokkum naar Leeuwarden.

Rond 14.00 uur maakte het kleine volgbootje water en de beide inzittenden kwamen in het water terecht. De voormalige reddingboot voer als opluistering mee, maar moest nu zijn oude rol als reddingboot weer oppakken. Omdat de reddingboot vanwege de diepgang in de Slenk niet bij de boot kon komen, moesten de drenkelingen naar de boot lopen, waarna ze aan boord werden genomen. Een man bleek onderkoeld te zijn geraakt.

Via de Nederlandse Kustwacht werd er hulp ingeroepen van de KNRM van Lauwersoog. Deze kwam met de Springbok ter plaatse. In overleg met een arts in opleiding, die aan borrd was van de Tjerck Hiddes, werd besloten om de patiënt naar Oostmahorn te varen.

Hier werd de man door ambulancepersoneel onderzocht. Mede door het snelle handelen bleek de man al weer wat op temperatuur te zijn gekomen en was vervoer naar het ziekenhuis niet nodig.

FOTONIEUWS