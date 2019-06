Brug Aldtsjerk dicht voor weg- en vaarverkeer

Publicatie: di 11 juni 2019 16.13 uur

ALDTSJERK - De brug in de Van Sminiaweg in Aldstjerk is per direct gestremd voor zowel het weg- als het vaarverkeer. De oude brug in het dorp werd dinsdagochtend aangereden door een vrachtwagen. De aanrijding heeft de bovenbouw van de brug zo beschadigd dat er gevaar is voor instorting. De gehele bovenbouw wordt daarom dinsdag nog verwijderd om gerepareerd te worden. De buitenlandse chauffeur was verteld dat hij hier wel langs kon, dat bleek dus niet het geval.

Tijdelijke stremming voor het wegverkeer

Totdat de bovenbouw verwijderd is, kan er geen verkeer over de brug rijden. "We verwachten dat we aan het eind van de middag of begin van de avond de weg weer kunnen openstellen voor het verkeer." zo laat de gemeente weten. Met een kraan is de brug weggetakeld. Vermoedelijk is de weg vanaf 19.00 uur weer open voor verkeer. Het 'bijzonder transport' kan dan vertrekken.

Geen doorgang voor vaarverkeer

Hoe lang de reparatie van de bovenbouw gaat duren, is op dit moment nog niet bekend. De brug kan niet meer bediend worden. De brug is daarom gestremd voor het vaarverkeer.

