Vrouw de cel in voor aanval met mes en koekenpan

Publicatie: di 11 juni 2019 13.57 uur

LEEUWARDEN - Een 33-jarige vrouw uit Drachten die een kennis heeft aangevallen met een koekenpan en een slagersmes is door de rechtbank in Leeuwarden veroordeeld tot een gevangenisstraf van vijf maanden. De vrouw was zwaar onder invloed van drank toen ze op 15 december vorig jaar de man na een handgemeen aanviel. Toen de man probeerde zijn woning te ontvluchten liep hij een paar diepe snijwonden op in de hand en de pols.

Fietssleutel kwijt

Toen het lukte om weg te komen, verbrijzelde hij een vinger toen deze tussen de voordeur en het kozijn kwam. De vrouw was de avond ervoor met een andere man bij het slachtoffer op bezoek geweest. Toen het stel luidruchtig werd, had de bewoner ze de deur gewezen. De volgende ochtend kwam de vrouw terug omdat ze haar fietssleutel kwijt was. Later bleek dat de fiets niet op slot stond.

Verslavingsproblemen

De Drachtster heeft zich ook schuldig gemaakt aan twee winkeldiefstallen. De rechtbank legde een middelenverbod op: ze mag in de komende drie jaar - gedurende de proeftijd - geen alcohol en drugs gebruiken. Ze moet zich laten behandelen voor haar verslavingsproblemen. Ze mag geen contact zoeken met het slachtoffer. De man kreeg een schadevergoeding van ruim 1500 euro toegewezen.