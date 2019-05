Eerste aanzet voor cultuuromslag Smallingerland

Publicatie: vr 31 mei 2019 13.30 uur

DRACHTEN - Een meerderheid van de gemeenteraad van Smallingerland heeft dinsdagavond ingestemd met het beschikbaar stellen van een kleine twee miljoen euro, die een eerste aanzet tot de cultuuromslag binnen de dienstverlening moet vormen. Meer dan anderhalf uur debatteerden de politici over dit punt. "Het voelt als het doorjassen, terwijl het gaat om zo'n groot bedrag en we zo’n groot besluit nemen."

CDA-fractievoorzitter Karin van der Velde deed met het indienen van een amendement een tevergeefse poging om het besluit uit te stellen tot de behandeling van de Perspectiefnota, over een aantal weken. Uitgesmeerd over verschillende jaren en verdeeld onder verschillende posten moet zo'n acht miljoen euro worden besteed aan de cultuuromslag binnen de organisatie. "Het stuk schetst een inktzwarte situatie. Het blijkt dat er weinig goed gaat en bijna alles fout, waardoor de hele organisatie op de kop moet", concludeert Van der Velde. Ze plaatst grote vraagtekens bij de enorme kosten van de operatie.

Het CDA is niet niet de enige partij. "Dat wij er voor onze burgers zijn, is een kerntaak. Hoe daar komen echter niet. De bodem van de schatkist is in zicht. We besteden vele miljoen, terwijl de informatie flinterdun is en de doelen vaag", gaf raadslid Roy Postma van D66. Ook andere fracties vroegen zich af waarom er niet kan worden tot de behandeling van de Perspectiefnota, waar alle uitgaven van de gemeente voor de komende jaren wordt besproken. "Het bed is opgeschud, we willen een doorgaande slag maken", motiveerde wethouder Marjan Sijperda. "Dat is wat wij noemen het forceren van een besluit", concludeerde fractievoorzitter Klaas van Veelen van de ChristenUnie.

De kritische geluiden ten spijt, een meerderheid stemde uiteindelijk wel voor het voorstel. "Dienstverleing is het motorblok van de organisatie. Als die niet loopt, rijdt de auto ook niet of harpert die flink. Op dit moment is de basis van de cultuurverandering afgerond. Wij willen voor de zomer de indicatoren en doelstellingen presenteren", vertelde wethouder Sijperda.