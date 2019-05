Grote brand aan Oprijlaan in Drachten

Publicatie: do 30 mei 2019 03.30 uur

DRACHTEN - In de nacht van woensdag op donderdag is er een grote brand uitgebroken in een loods in Drachten. De eerste brandweerploeg werd om 3.07 uur gealarmeerd voor de brand. Het betrof een schuur welke staat op het terrein van het Fries Congrescentrum aan de Oprijlaan in Drachten.

De brand werd ontdekt door de hond van een bewoonster die vlak bij woont. De hond, Juno, sloeg aan en maakte daardoor de vrouw wakker. Zij belde vervolgens 112. Omdat het ging om een uitslaande brand, werd al vrij snel opgeschaald naar 'grote brand'. Meerdere brandweerploegen zijn daarop ter plaatse gekomen om het vuur te doven.

Om 3.40 uur liet de brandweer weten dat de brand niet meer bedreigend was voor de naastgelegen stallen. De brandweer had nog lang werk met het nablussen van de brand. Vanwege de hevige rookontwikkeling werd er een NL Alert verstuurd. Inwoners van Drachten werden verzocht ramen en deuren te sluiten.

In de loods stonden onder andere een shovel en een tractor. Daarnaast lag er ook plastic en stro opgeslagen. De brandweer heeft de naastgelegen paardenstal natgehouden en kon daarmee overslag voorkomen.

FOTONIEUWS