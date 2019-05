Project X Dokkum in de kiem gesmoord

Publicatie: do 30 mei 2019 02.06 uur

DOKKUM - Een vermeende ProjectX-oproep ging sinds woensdagmiddag en -avond viraal op de social media in de regio en daarbuiten. Een jongedame uit Dokkum had via haar Snapchat-verhaal opgeroepen om langs te komen op de Da. A.M.L. Frevelstraat in de stad. Bij deze oproep stond dat het bericht gedeeld moest worden en zo gebeurde. Honderden, al dan niet duizend jongeren werden in korte tijd geïnformeerd.

Daarnaast kreeg de politie rond 19.00 uur lucht van de actie en men kwam ter plaatse. Op dat moment was het nog vrij rustig in de Dokkumer wijk de Kooilanden. Naarmate de avond vorderde, arriveerden er steeds meer jongeren in de wijk. Ook de politie schaalde op en kwam met meer mankracht, waaronder een hondengeleider, ter plaatse. Ook werd er onopvallend gesurveilleerd en werd op een zeker moment besloten om auto's, die via de drukste invalsweg de wijk in wilden, te controleren.

Een politie-biker kon samen met een tweetal noodhulp-eenheden de gemoederen op de Frevelstraat in bedwang houden. Wel werden tientallen ID-kaarten van jongeren die gehoor gaven aan de oproep geregistreerd door de agenten in de straat.

Het meisje is door de politie meegenomen naar het bureau en verhoord. Later op de avond is zij weer thuisgebracht. Rond kwart voor elf ging zij via de achteruitgang uit haar woning en is zij met een vriendin naar een andere woning gegaan waar ze ook de nacht door zal brengen.

Over aanhoudingen of andere wanordelijkheden is op dit moment niets bekend. Naar schatting kwamen er zo'n honderd jongeren op de oproep af. Het meisje had nog geprobeerd de oproep stop te zetten, maar dit mocht dus niet baten. Door de politie-inzet kon, voor zover bekend, escalatie voorkomen worden.

FOTONIEUWS