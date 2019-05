Wethouder mag voorlopig in Garijp wonen

Publicatie: wo 29 mei 2019 21.21 uur

DRACHTEN - Wethouder Eric ter Keurs van Smallingerland krijgt wederom een jaar ontheffing voor de eis om in de gemeente te wonen. De gemeenteraad stemde hier dinsdag mee in, al werden er wel vraagtekens gezet bij het nieuwe verzoek.

Zo vond fractievoorzitter Minne Hofman van SmallingerlandsBelang het een 'vreemd verzoek', omdat verkoop van een woning in de huidige markt niet lastig hoeft te zien. "Maar gezien Garyp zo kort bij is, vinden we het geen probleem." Sebastiaan Roelofs van de ChristenUnie vraagt zich af een woonplaatsvereiste nog wel gewenst is. Roy Postma van D66 antwoordde er op met dat het primair gaat om de kwaliteit van de wethouder en dat er bovendien wetgeving aan komt waarin de wooneis van tafel gaat.

Naast Ter Keurs woont ook wethouder Cor Trompetter buiten de gemeente. Ook de kersverse burgemeester Jan Rijpstra woont niet in Smallingerland, maar deelde de gemeenteraad mee dat "het goed gaat met mijn verkoopperikelen."