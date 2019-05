Echtpaar Vonk uit Oentsjerk 60 jaar getrouwd

Publicatie: wo 29 mei 2019 13.34 uur

OENTSJERK - Burgemeester Jeroen Gebben bezocht woensdag het echtpaar Vonk uit Oentsjerk. Op 28 mei vierden zij hun 60-jarig huwelijksjubileum.

De heer Jacob Vonk (4-9-1932) en mevrouw Wijke Vonk-Postma (3-5-1936) trouwden op 28 mei 1959. Het echtpaar heeft 7 kinderen, 5 zonen en 2 dochters. Daarnaast hebben ze 20 kleinkinderen en 2 achterkleinkinderen. De kinderen wonen verspreid over het hele land. Tot een paar jaar geleden reed de heer Vonk nog zelf auto en reed hij, samen met zijn vrouw, door het hele land om zijn kinderen te bezoeken.

Nadat het echtpaar trouwde huurden ze een boerderij aan de Dr. Kylstraweg in Readtsjerk. Met een paar koeien begonnen ze vervolgens een boerenbedrijf. In 1968 kochten ze de boerderij die ze voorheen huurden. Later breiden ze de boerderij nog uit met een nieuw woonhuis en een ligboxstal.

Het verdere leven van de heer en mevrouw Vonk heeft grotendeels in het teken gestaan van de boerderij en het gezin. Naast het boerenbestaan had meneer Vonk nog verschillende bestuursfuncties bij het schoolbestuur, de kerkenraad en gaf hij les aan de jongens op de praktijkschool. Mevrouw Vonk deed vrijwilligerswerk bij verpleeg- en verzorgingshuis Heemstra in Oentsjerk. Ze mocht in haar vrije tijd ook graag bloemschikken.



Het echtpaar Vonk woont inmiddels in Oentsjerk en de boerderij is overgegaan naar zoon Jan. Kleinzoon Jacob werkt ook mee in het bedrijf.

