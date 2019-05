Ook inbraak in pannenkoekenschip Dokkum

Publicatie: wo 29 mei 2019 11.02 uur

DOKKUM - Zowel bij Bistro De Koffiebranderij aan de Legeweg als bij pannenkoekenschip De Admiraal aan het Hellingpad in Dokkum is tussen maandagavond en dinsdagochtend ingebroken. In beide gevallen is er een onbekend geldbedrag buitgemaakt. De politie sluit niet uit dat er sprake is van dezelfde dader of daders.

Bij Bistro De Koffiebranderij kwam men binnen door het forceren van een deur. Ook bij pannenkoekenschip De Admiraal was dit het geval. De technische recherche heeft in beide gevallen sporen veilig gesteld. "We zien overeenkomsten in de beide inbraken", vertelt woordvoerder Paul Heijdanus van Politie Noord-Nederland, "Onderzoek moet nu uitwijzen als het ook daadwerkelijk om dezelfde dader of daders gaat." De politie is daar nog volop mee bezig.