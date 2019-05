KNRM redt koe uit de Waddenzee

Publicatie: di 28 mei 2019 19.09 uur

NES (AMELAND) - Een niet alledaags klusje dinsdag voor de KNRM op Ameland. In de middag moesten ze in actie komen voor een koe in de Waddenzee. Het dier zwom in het water bij de Ballumerbocht ter hoogte van Ameland.

De KNRM rukte met twee reddingboten uit en had ruim een uur nodig om de koe uit de Waddenzee te redden. Met één van de reddingboten en KNRM medewerkers in het water lukte het uiteindelijk om het dier mee te slepen naar de Waddenzeedijk op Ameland. Daar werd de koe met een kraan uit de Waddenzee getakeld en in een veekar gezet. De eigenaar van de koe zag dat het dier over de dijksloot sprong en alarmeerde de reddingmaatschappij.

De koe raakte op het Wad uitgeput, maar heeft het avontuur overleefd dankzij de snelle inzet van de KNRM.

